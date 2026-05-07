«Краснодар» одолел «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России

Завершился ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 6:5.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары нападающего Константина Тюкавина и защитника Хуана Касереса.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.