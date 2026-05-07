«Райо Вальекано» обыграл «Страсбург» и вышел в финал Лиги конференций

Завершился ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» (Франция) и «Райо Вальекано» (Испания). Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. По сумме двух игр «Райо Вальекано» победил со счётом 2:0 и вышел в финал соревнования. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В конце первого тайма счёт открыл нападающий «Райо Вальекано» Алешандре Журавски.

В первом матче испанская команда победила со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде.

На стадии 1/4 финала соревнования «Страсбург» по сумме двух встреч победил «Майнц» со счётом 4:2. На аналогичном этапе состязания «Райо Вальекано» по сумме двух матчей обыграл афинский АЕК со счётом 4:3.

