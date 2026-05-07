«Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги конференций

Завершился ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил со счётом 5:2 и вышел в финал соревнования.

На 25-й минуте автогол забил защитник гостей Педро Энрике Азеведо Перейра. На 34-й минуте полузащитник «Шахтёра» Эгиналдо восстановил равновесие. В начале второго тайма полузащитник Исмаила Сарр вывел хозяев вперёд.

В первом матче английская команда победила со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове.

На стадии 1/4 финала соревнования «Кристал Пэлас» по сумме двух встреч победил «Фиорентину» со счётом 4:2. На аналогичном этапе состязания «Шахтёр» по сумме двух матчей обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 5:2.

