Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Кристал Пэлас — Шахтёр, результат матча 7 мая 2026, счет 2:1, полуфинал Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» и вышел в финал Лиги конференций
Завершился ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил со счётом 5:2 и вышел в финал соревнования.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Азеведо Перейра – 25'     1:1 Эгиналдо – 34'     2:1 Сарр – 52'    

На 25-й минуте автогол забил защитник гостей Педро Энрике Азеведо Перейра. На 34-й минуте полузащитник «Шахтёра» Эгиналдо восстановил равновесие. В начале второго тайма полузащитник Исмаила Сарр вывел хозяев вперёд.

В первом матче английская команда победила со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове.

На стадии 1/4 финала соревнования «Кристал Пэлас» по сумме двух встреч победил «Фиорентину» со счётом 4:2. На аналогичном этапе состязания «Шахтёр» по сумме двух матчей обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 5:2.

