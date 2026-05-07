971-й гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Шабаб» в Про-Лиге

Завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Шабаб — Принц Халид бин Султан» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 4:2 праздновала команда гостей.

Первый гол забил нападающий гостей Жоау Феликс в начале встречи на третьей минуте. На 10-й минуте Феликс оформил дубль. На 30-й минуте форвард хозяев поля Янник Карраско отыграл один мяч для своей команды. Во втором тайме на 75-й минуте Криштиану Роналду забил третий мяч «Аль-Насра». На 80-й минуте Али Аль-Булайхи забил второй гол «Аль-Шабаба». В конце встречи, на 90+8-й минуте, Жоау Феликс сделал хет-трик, реализовав пенальти.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 971-й гол за карьеру.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 82 очка в 32 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков. «Аль-Шабаб» с 32 очками занимает 13-е место.