Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Аль-Шабаб — Аль-Наср, результат матча 7 мая 2026, счет 2:4, 33-й тур Про-Лиги 2025/2026

971-й гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Шабаб» в Про-Лиге
Завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Шабаб — Принц Халид бин Султан» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 4:2 праздновала команда гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
07 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
2 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 3'     0:2 Феликс – 10'     1:2 Карраско – 30'     1:3 Роналду – 75'     2:3 Аль-Булайхи – 80'     2:4 Феликс – 90+8'    

Первый гол забил нападающий гостей Жоау Феликс в начале встречи на третьей минуте. На 10-й минуте Феликс оформил дубль. На 30-й минуте форвард хозяев поля Янник Карраско отыграл один мяч для своей команды. Во втором тайме на 75-й минуте Криштиану Роналду забил третий мяч «Аль-Насра». На 80-й минуте Али Аль-Булайхи забил второй гол «Аль-Шабаба». В конце встречи, на 90+8-й минуте, Жоау Феликс сделал хет-трик, реализовав пенальти.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 971-й гол за карьеру.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 82 очка в 32 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков. «Аль-Шабаб» с 32 очками занимает 13-е место.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Роналду с «Аль-Насром» сольют исторический титул?! Хотя их и так обвиняют в админресурсе!
