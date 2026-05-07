Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

У Вальверде черепно-мозговая травма после драки с Тчуамени. Он пропустит «эль класико»

Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление относительно здоровья полузащитника Федерико Вальверде. Ранее СМИ сообщали, что уругвайский футболист был доставлен в больницу после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени, произошедшей утром в раздевалке команды.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Феде Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма.

Вальверде находится дома в хорошем состоянии и должен будет соблюдать покой в ​​течение 10-14 дней, как это предписано медицинскими протоколами при данном диагнозе», — написано в заявлении «сливочных».

Вальверде пропустит матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной», который состоится 10 мая.

