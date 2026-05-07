«Краснодар» может выиграть первый «золотой» дубль в истории клуба

«Краснодар» победил московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.) в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с московским «Спартаком». Таким образом, «быки» могут выиграть первый «золотой» дубль в истории клуба.

На данный момент «Краснодар» возглавляет таблицу Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 63 очка в 28 встречах. «Зенит», в активе которого 62 очка, располагается на второй строчке.

Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов. Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в воскресенье, 24 мая.