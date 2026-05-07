«Краснодар» в третий раз вышел в финал Кубка. У клуба два поражения в решающих матчах

«Краснодар» в третий раз вышел в финал Фонбет Кубка России после того, как победил московское «Динамо» в финале Пути РПЛ соревнования (0:0, 6:5 пен.). У «быков» два поражения в решающих матчах турнира.

Чёрно-зелёные играли в финале Кубка России в сезоне-2013/2014, где уступили «Ростову» в серии пенальти — 5:6. Также «Краснодар» уступил в решающем матче соревнования сезона-2022/2023. В том розыгрыше «быки» в серии пенальти уступили ЦСКА — 5:6.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.

