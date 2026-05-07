Два отражённых Агкацевым пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Динамо»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил два удара с 11 метров в послематчевой серии пенальти с московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Бело-голубые реализовали четыре удара подряд. Пятый удар нападающего Константина Тюкавина парировал Агкацев, но полузащитник «быков» Дуглас Аугусто следом пробил в перекладину. Шестой удар «Динамо» реализовал бразилец Дэвид Рикардо. Седьмой удар в исполнении защитника Хуана Касереса Агкацев отразил ногой. «Быки» в серии больше не промахивались.

