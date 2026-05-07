Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Гендиректор «Динамо»: постараемся взять реванш у «Краснодара» в понедельник

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» — 0:0 (6:5 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Эмоции печальные. К сожалению, для нас выступление в Кубке России закончилось, хотя в этом раунде мы играли не хуже соперника. Но пенальти — лотерея. «Краснодар» проходит в Суперфинал, а мы… У нас осталось два матча в чемпионате, в которых мы будем играть на победу. Постараемся в понедельник взять реванш. Сезон оценивать рано — он ещё не закончился», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Следующий матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в понедельник, 11 мая. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

