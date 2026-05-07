Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Агкацев высказался о победе «Краснодара» в серии пенальти в Кубке России с «Динамо»

Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался после победы над московским «Динамо» (0:0, 6:5 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Голкипер отразил два удара с 11 метров в послематчевой серии.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Тяжёлая игра, прекрасно понимали, что «Динамо» будет играть на максимум, это их шанс на титул. Не разделяем чемпионат и Кубок, мысли про два трофея двигают нас вперёд.

Подсказки на бутылке в серии? Тут и подготовка, и чутьё, есть те, кто менял, есть те, кто пробил, как мы и планировали. Когда угадываешь и не достаёшь – это раздражает. Удар Тюкавина и подсказки на бутылке? Не расскажу, что там было. Это секрет. Плотный удар, я пошёл заранее. То, что не забил Аугусто – неожиданно, я в нём не сомневался. А с Лунёвым мы в хороших отношениях, вся серия была на позитиве. Я кайфую от игры, от каждого эпизода. Мне в кайф!

Что касается последнего удара, то я ожидал удара в угол. Касерес пробил по центру, но удалось откинуть ногу. Это машинально происходит», — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.

