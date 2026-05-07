«Краснодар» может стать 11-м победителем Кубка России в истории

«Краснодар» может стать 11-й командой, одержавшей победу в Фонбет Кубке России. В финале Пути РПЛ чёрно-зелёные одержали победу над московским «Динамо» — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал турнира, где встретится с московским «Спартаком». Подопечные Мурада Мусаева имеют возможность завоевать Кубок страны впервые в клубной истории.

Ранее обладателями трофея становились ЦСКА, «Локомотив» (по 9 раз), «Зенит» (5), «Спартак» (4), «Тосно», «Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Динамо» Москва, «Торпедо» Москва (все — по 1).