Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» впервые за три года вышел в финал Кубка России

«Краснодар» впервые за три года вышел в финал Кубка России
Комментарии

«Краснодар» победил московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.) в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с московским «Спартаком». Таким образом, «быки» впервые за три года вышли в финал Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

В предыдущий раз в Суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил московскому ЦСКА в серии пенальти со счётом 1:1 (5:6 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 32'     1:1 Кордоба – 50'    

Днём ранее, 6 мая, «Спартак» одолел ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов. Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в воскресенье, 24 мая.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы одолели «Ростов» — 0:0 (4:3 пен).

Материалы по теме
Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!
Видео
Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android