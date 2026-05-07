«Краснодар» впервые за три года вышел в финал Кубка России

«Краснодар» победил московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.) в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с московским «Спартаком». Таким образом, «быки» впервые за три года вышли в финал Кубка России.

В предыдущий раз в Суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил московскому ЦСКА в серии пенальти со счётом 1:1 (5:6 пен.).

Днём ранее, 6 мая, «Спартак» одолел ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов. Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в воскресенье, 24 мая.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы одолели «Ростов» — 0:0 (4:3 пен).