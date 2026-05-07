«Краснодар» впервые за три года вышел в финал Кубка России
«Краснодар» победил московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.) в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в Суперфинал турнира, где встретится с московским «Спартаком». Таким образом, «быки» впервые за три года вышли в финал Кубка России.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва
В предыдущий раз в Суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил московскому ЦСКА в серии пенальти со счётом 1:1 (5:6 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 32' 1:1 Кордоба – 50'
Днём ранее, 6 мая, «Спартак» одолел ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов. Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в воскресенье, 24 мая.
Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы одолели «Ростов» — 0:0 (4:3 пен).
