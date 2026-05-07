Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 7 мая 2026, календарь, таблица

В четверг, 7 мая, состоялись два ответных матча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги Европы 7 мая:

«Фрайбург» (Германия) – «Брага» (Португалия) – 3:1 (4:3 по сумме встреч);

«Астон Вилла» (Англия) – «Ноттингем Форест» (Англия) – 4:0 (4:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является лондонский «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.