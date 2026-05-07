Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагучев: а могут матчи «Краснодара» и «Динамо» хоть раз быть менее драматичными?

Нагучев: а могут матчи «Краснодара» и «Динамо» хоть раз быть менее драматичными?
Комментарии

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о победе «Краснодара» над московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«А могут матчи «Краснодара» и «Динамо» хоть раз быть менее драматичными? А то даже уже в выходные такая игра в третий раз подряд может решить судьбу чемпионства!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в понедельник, 11 мая. Потеря очков может лишить «быков» лидерства в чемпионской гонке РПЛ за тур до финиша. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» оформил первое в истории чемпионство, разгромив «Динамо» (3:0) в заключительном туре. В сезоне-2023/2024 победа чёрно-зелёных над столичной командой (1:0) в последнем матче сезона лишила «Динамо» золотых медалей и принесла трофей «Зениту».

Материалы по теме
Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!
Видео
Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android