Нагучев: а могут матчи «Краснодара» и «Динамо» хоть раз быть менее драматичными?

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о победе «Краснодара» над московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

«А могут матчи «Краснодара» и «Динамо» хоть раз быть менее драматичными? А то даже уже в выходные такая игра в третий раз подряд может решить судьбу чемпионства!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в понедельник, 11 мая. Потеря очков может лишить «быков» лидерства в чемпионской гонке РПЛ за тур до финиша. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» оформил первое в истории чемпионство, разгромив «Динамо» (3:0) в заключительном туре. В сезоне-2023/2024 победа чёрно-зелёных над столичной командой (1:0) в последнем матче сезона лишила «Динамо» золотых медалей и принесла трофей «Зениту».