«Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» и вышла в финал Лиги Европы

Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались английские «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс на 36-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте форвард Эмилиано Буэндия реализовал пенальти и забил второй гол «Астон Виллы». На 77-й минуте полузащитник хозяев поля Джон Макгинн сделал счёт разгромным. На 80-й минуте Макгинн оформил дубль.

В первом матче «лесники» победили со счётом 1:0. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом».