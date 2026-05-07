Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Астон Вилла — Ноттингем Форест, результат матча 7 мая 2026, счет 4:0, ответный матч полуфинала Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» и вышла в финал Лиги Европы
Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались английские «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Уоткинс – 36'     2:0 Буэндия – 58'     3:0 Макгинн – 77'     4:0 Макгинн – 80'    

Счёт в матче открыл нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс на 36-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте форвард Эмилиано Буэндия реализовал пенальти и забил второй гол «Астон Виллы». На 77-й минуте полузащитник хозяев поля Джон Макгинн сделал счёт разгромным. На 80-й минуте Макгинн оформил дубль.

В первом матче «лесники» победили со счётом 1:0. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом».

8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
