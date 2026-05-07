Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Фрайбург — Брага, результат матча 7 мая 2026, счет 3:1, ответный матч полуфинала Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» победил «Брагу» и вышел в финал Лиги Европы
Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий «Фрайбург» и португальская «Брага». Игра прошла на стадионе « Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 1
Брага
Брага, Португалия
1:0 Кюблер – 19'     2:0 Манзамби – 41'     3:0 Кюблер – 72'     3:1 Виктор – 79'    
Удаления: нет / Доржелес – 7'

В начале встречи, на седьмой минуте, полузащитник гостей Марио Доржелес получил красную карточку. На 19-й минуте защитник хозяев поля Лукас Кюблер открыл счёт. В конце первого тайма, на 41-й минуте, хавбек Йохан Манзамби забил второй гол «Фрайбурга». Во втором тайме на 72-й минуте Лукас Кюблер оформил дубль. На 79-й минуте нападающий «Браги» Пау Виктор отыграл один мяч для своей команды.

В первом матче португальская команда победила со счётом 2:1. Таким образом, «Фрайбург» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английской «Астон Виллой».

8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
