«Фрайбург» победил «Брагу» и вышел в финал Лиги Европы

Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий «Фрайбург» и португальская «Брага». Игра прошла на стадионе « Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

В начале встречи, на седьмой минуте, полузащитник гостей Марио Доржелес получил красную карточку. На 19-й минуте защитник хозяев поля Лукас Кюблер открыл счёт. В конце первого тайма, на 41-й минуте, хавбек Йохан Манзамби забил второй гол «Фрайбурга». Во втором тайме на 72-й минуте Лукас Кюблер оформил дубль. На 79-й минуте нападающий «Браги» Пау Виктор отыграл один мяч для своей команды.

В первом матче португальская команда победила со счётом 2:1. Таким образом, «Фрайбург» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английской «Астон Виллой».