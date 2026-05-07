Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» и выход в Суперфинал Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своих подопечных над московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

«Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придаёт эмоции. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка. Думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы — это главное наше топливо», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.