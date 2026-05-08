Финал Лиги конференций — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть трансляцию

7 мая завершились ответные матчи полуфинала Лиги конференций сезона-2025/2026, по итогам которых определились финалисты соревнований: «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).

Финал нынешнего розыгрыша соревнования состоится в среду, 27 мая. «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» проведут матч на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

