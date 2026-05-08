Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Определились финалисты Лиги Европы сезона-2025/2026

Определились финалисты Лиги Европы сезона-2025/2026
Немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла» сыграют в финале Лиги Европы сезона-2025/2026. Главный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По пути в финал «Фрайбург» обыграл бельгийский «Генк» (5:2 по сумме встреч), испанскую «Сельту» (6:1) и португальскую «Брагу» (4:3).

«Астон Вилла» победила французский «Лилль» (3:0), итальянскую «Болонью» (7:1) и английский «Ноттингем Форест» (4:1).

Действующим победителем европейского турнира является лондонский «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

8 клубов, которые чаще остальных играли в финале Кубка УЕФА и ЛЕ. Кто, кроме «Севильи»?
