Определились финалисты Лиги Европы сезона-2025/2026

Немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла» сыграют в финале Лиги Европы сезона-2025/2026. Главный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

По пути в финал «Фрайбург» обыграл бельгийский «Генк» (5:2 по сумме встреч), испанскую «Сельту» (6:1) и португальскую «Брагу» (4:3).

«Астон Вилла» победила французский «Лилль» (3:0), итальянскую «Болонью» (7:1) и английский «Ноттингем Форест» (4:1).

Действующим победителем европейского турнира является лондонский «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.