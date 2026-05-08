Эдуард Сперцян высказался о победе «Краснодара» над «Динамо» в Кубке России

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Динамо» — 0:0 (6:5 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

«Интересная игра, сложная. Очень рады победить. Тренер сказал, кто будет бить пенальти, за день тренировали. Бывает, остаёмся после тренировок побить. А это уже момент психологии. Мы выходили за победой, всё-таки играем дома. К сожалению, не получилось в игре забить, но и не пропустили. А пенальти — лотерея», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.