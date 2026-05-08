Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в РПЛ после победы в Кубке

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча состоится в понедельник, 11 мая.

«Динамо» — очень сильная команда. Иногда через три на четвёртый или через два на третий даже легче играть, чем в недельном цикле. Тут важно восстановиться, выспаться — и всё», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «быки» одолели «Динамо» в серии пенальти — 0:0 (6:5 пен.). В Суперфинале чёрно-зелёные встретятся со «Спартаком».