Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
«Стасик лучший». Сперцян — об игре Агкацева в серии пенальти матча «Краснодар» — «Динамо»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об игре вратаря «быков» Станислава Агкацева в серии пенальти матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0, 6:5 пен). Голкипер чёрно-зелёных отразил два 11-метровых удара в серии.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Стасик — лучший. Это вообще без вопросов. Номер один! Шутка «Нога Агкацева»? А он и не только ногой, а ещё и рукой отбил (улыбается)», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.

