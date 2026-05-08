Финал Лиги Европы — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть трансляцию

В четверг, 7 мая, завершились ответные матчи полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, по итогам которых определились финалисты соревнований: немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла».

Финал нынешнего розыгрыша соревнования состоится в среду, 20 мая. «Фрайбург» и «Астон Вилла» проведут матч на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko.

Действующим победителем европейского турнира является лондонский «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.