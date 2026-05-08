Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз, он выигрывал трофей четырежды

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в карьере после того, как «Астон Вилла» под его руководством по сумме двух матчей полуфинала победила «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

С 2014 по 2016 год Эмери выигрывал Лигу Европы в качестве главного тренера «Севильи». В 2021 году испанский специалист завоевал этот трофей с «Вильярреалом». Единственный раз Эмери уступил в решающей встрече соревнования, будучи тренером лондонского «Арсенала» в 2019 году. Тогда «канониры» проиграли «Челси» со счётом 1:4.

В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Фрайбургом». Игра пройдёт 20 мая.

Топ-5 легенд футбола: