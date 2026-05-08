Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Пять клубов от Испании примут участие в общем этапе Лиги чемпионов — 2026/2027

Испания заработала пятую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Дополнительное место в финальной стадии главного клубного турнира Европы испанцы получили благодаря победе «Райо Вальекано» над «Страсбургом» (1:0) в ответном полуфинале Лиги конференций УЕФА.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
0:1 Журавски – 42'    

Напомним, с момента расширения ЛЧ до 36 команд две дополнительные путёвки в общий этап достаются странам, чьи клубы набрали больше всех очков в таблице коэффициентов УЕФА в предшествующем сезоне. Ранее дополнительное место в ЛЧ получила Англия.

За четыре тура до конца чемпионата Испании в топ-4 Ла Лиги входят «Барселона» (88 очков), «Реал» (77), «Вильярреал» (68) и «Атлетико» (63). На пятой строчке с 53 очками располагается «Бетис». Шестое место занимает «Сельта», у которой 47 очков.

