Пять клубов от Испании примут участие в общем этапе Лиги чемпионов — 2026/2027

Испания заработала пятую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Дополнительное место в финальной стадии главного клубного турнира Европы испанцы получили благодаря победе «Райо Вальекано» над «Страсбургом» (1:0) в ответном полуфинале Лиги конференций УЕФА.

Напомним, с момента расширения ЛЧ до 36 команд две дополнительные путёвки в общий этап достаются странам, чьи клубы набрали больше всех очков в таблице коэффициентов УЕФА в предшествующем сезоне. Ранее дополнительное место в ЛЧ получила Англия.

За четыре тура до конца чемпионата Испании в топ-4 Ла Лиги входят «Барселона» (88 очков), «Реал» (77), «Вильярреал» (68) и «Атлетико» (63). На пятой строчке с 53 очками располагается «Бетис». Шестое место занимает «Сельта», у которой 47 очков.