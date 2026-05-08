«Не хватило одного маленького шага». «Динамо» — о вылете из Кубка России

Московское «Динамо» в телеграм-канале отреагировало на вылет команды из Фонбет Кубка России на стадии финала Пути РПЛ. Бело-голубые уступили «Краснодару» в серии пенальти — 5:6. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0.
«Нам не хватило одного маленького шага до следующей стадии. И осознавать это обиднее всего», — написано в сообщении «Динамо».
Бело-голубые покинули Кубок России, а чёрно-зелёные в Суперфинале встретятся с московским «Спартаком». Решающий матч соревнования состоится в воскресенье, 24 мая, и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.
Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.
