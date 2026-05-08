Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кордоба: матч «Краснодара» с «Динамо» был сложным, мяч не хотел залетать в ворота

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался после ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

«Матч был достаточно сложным. Мы создали много голевых моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что реализовали свои шансы по пенальти», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.

