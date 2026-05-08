Кордоба: матч «Краснодара» с «Динамо» был сложным, мяч не хотел залетать в ворота

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался после ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Матч был достаточно сложным. Мы создали много голевых моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что реализовали свои шансы по пенальти», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Первый финал Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.