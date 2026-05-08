Талалаев — о финале Пути РПЛ: я сегодня болел за «Краснодар»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе «Краснодара» над московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 0:0 (6:5 пен.). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

«Я сегодня болел за «Краснодар». Да, Агкацев помог клубу, но я не назвал бы его главным героем. «Динамо» сыграло очень хороший и цельный матч, «Краснодар» показывал свою игру», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком». Днём ранее красно-белые одолели ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов.