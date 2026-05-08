Роналду двумя предложениями отреагировал на победу «Аль-Насра» в игре с «Аль-Шабабом»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию после победы в матче 33-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (4:2). В этой игре португальский форвард отметился голом, который стал для него 971-м в карьере.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
07 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
2 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 3'     0:2 Феликс – 10'     1:2 Карраско – 30'     1:3 Роналду – 75'     2:3 Аль-Булайхи – 80'     2:4 Феликс – 90+8'    

«Какая сегодня победа! Продолжаем в том же духе!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Про-Лиги 41-летний футболист отметился 26 голами и тремя результативными передачами в 28 встречах.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 82 очка в 32 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков.

