Роналду двумя предложениями отреагировал на победу «Аль-Насра» в игре с «Аль-Шабабом»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию после победы в матче 33-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (4:2). В этой игре португальский форвард отметился голом, который стал для него 971-м в карьере.
«Какая сегодня победа! Продолжаем в том же духе!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.
В нынешнем сезоне Про-Лиги 41-летний футболист отметился 26 голами и тремя результативными передачами в 28 встречах.
«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 82 очка в 32 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков.
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:
