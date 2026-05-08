99-летний ветеран ВОВ — Сперцяну: заранее — чтобы вы победили «Спартак»

99-летний ветеран Великой Отечественной войны Степан Степанович Кузнецов обратился к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну после победы чёрно-зелёных над московским «Динамо» — 0:0 (6:5 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

«Заранее — чтобы вы победили «Спартак» и стали чемпионами. Большое вам спасибо. Молодцы, ребята!» — сказал Кузнецов Сперцяну в видео, опубликованном пресс-службой Кубка России по фуболу в телеграм-канале.

Полузащитник «быков» поблагодарил ветерана в ответ и вручил автору символического удара по мячу в финале Пути РПЛ подарочную футболку. Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.