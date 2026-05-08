Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба поднимал Касереса, Агкацев отбивал пенальти ногой. Фото победы «Краснодара»

Кордоба поднимал Касереса, Агкацев отбивал пенальти ногой. Фото победы «Краснодара»
Комментарии

7 мая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре состоялся ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Краснодар» принимал московское «Динамо». В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 6:5. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса.

Лучшие кадры матча «Краснодар» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Первый матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и также завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android