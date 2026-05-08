Кордоба поднимал Касереса, Агкацев отбивал пенальти ногой. Фото победы «Краснодара»

7 мая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре состоялся ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Краснодар» принимал московское «Динамо». В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 6:5. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса.

Первый матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 8 апреля и также завершился безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским «Спартаком».