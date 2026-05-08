Le Parisien объяснил, почему Сафонов часто выносил мяч в аут в матче с «Баварией» в ЛЧ

Издание Le Parisien объяснило, почему российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов часто выбивал мяч в аут во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

«Примерно в десяти эпизодах российский вратарь стабильно направлял мяч на правый фланг атаки «Баварии». В итоге пять таких передач сразу уходили за боковую линию. Слишком большое число для того, чтобы считать это случайностью в матче такого уровня. По нашей информации, голкипер действительно намеренно выбивал мяч в аут.

Как бы странно это ни звучало, испанский тренер «ПСЖ» сознательно соглашался временами отдавать владение сопернику — так же, как парижане регулярно делают это и после стартовых розыгрышей мяча. Цель? Снизить влияние Майкла Олисе. В первой встрече на «Парк де Пренс» французский атакующий полузащитник выдал ярчайший матч и не раз заставлял Нуну Мендеша теряться в многочисленных дуэлях один в один.

Чтобы не допустить такого же давления на «Альянц Арене», Луис Энрике разработал специальный план: перегружать правый фланг «Баварии» — именно ту зону, где действует Олисе. И эта задумка полностью сработала. В отличие от первого матча, лидер мюнхенцев получил гораздо меньше свободы, часто оказывался изолирован и был зажат в ограниченном пространстве», написало в статье Le Parisien.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Баварию» по итогам двух матчей и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».