Унаи Эмери отреагировал на выход «Астон Виллы» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в ответном полуйфинальном матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» (4:0).

«Это был особенный день, болельщики это поняли и создали потрясающую атмосферу. Они играли вместе с нами, передавая свою энергию, свои желания, и победа в этом соревновании очень важна, если вы будете это демонстрировать. В процессе мы это делаем. Игроки фантастически отреагировали на поле. В этом матче мы улучшали свою игру – нам нужно было улучшить некоторые моменты, особенно в единоборствах, в которых мы играли не очень хорошо.

В моменты, когда мы доминировали, нам нужно было действовать более безжалостно, более эффективно. После первого матча мы работали над улучшением своей игры, и нам это удалось. Это что-то особенное — сыграть в финале в Стамбуле, и мы можем гордиться тем, как мы этого добились, а теперь наслаждаться этим, наслаждаться процессом, наслаждаться финалом, наслаждаться подготовкой к игре, уважать соревнование, уважать финал, уважать «Фрайбург», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

В первом матче «лесники» победили со счётом 1:0. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом».