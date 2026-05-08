Тренер «Шахтёра» Арда Туран назвал самый радостный момент в Лиге конференций
Главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран, после ответного матча полуфинала Лиги конференций с «Кристал Пэлас» (1:2), рассказал о самом радостном моменте в турнире.
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Азеведо Перейра – 25' 1:1 Эгиналдо – 34' 2:1 Сарр – 52'
«Самый счастливый момент для меня — прямо сейчас, поскольку команда достигла наивысшей для себя точки. Грусть присутствует, но урок я из этого извлеку. Давать людям надежду и иметь возможность отвечать на такой вопрос — это уже большая честь», — приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.
По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая.
