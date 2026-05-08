Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о победе над «Шахтёром» в ответном матче ЛК

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу в ответном матче полуфинала Лиги конференций с «Шахтёром» (2:1).

«Было по-настоящему захватывающе. Каждый мог убедиться, насколько «Шахтёр» хорош, так что это огромная заслуга моих игроков. Они не отклонялись от плана и отрабатывали очень усердно», — приводит слова Гласнера TNT Sports.

По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. Соперником английского клуба стала испанская команда «Райо Вальекано», обыгравшая в полуфинале «Страсбург» с общим счётом 2:0.