Экс-вратарь «Монако» — об игре Сафонова с «Баварией»: понял, что это не случайность

Бывший вратарь «Монако» Гийом Вармюз высказался о том, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов часто выносил мяч в ауты в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

«Когда я увидел, сколько раз Сафонов выбивал мяч прямо в аут, я сразу понял, что это не случайность. Да, игра ногами — не его главное качество, но когда это повторяется четыре-пять раз… постепенно стало ясно, что речь идёт о чистой тактике. Именно здесь видно, насколько феноменально точно работает Луис Энрике. Он проанализировал все детали буквально поминутно, чтобы найти решения для своей команды. Он выбрал цель — Олисе, и это сработало, потому что по сравнению с первым матчем мы его практически не видели. Он заставил «Баварию» играть не в свой футбол», — приводит слова Вармюза Le Parisien.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».