Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Монако» — об игре Сафонова с «Баварией»: понял, что это не случайность

Экс-вратарь «Монако» — об игре Сафонова с «Баварией»: понял, что это не случайность
Комментарии

Бывший вратарь «Монако» Гийом Вармюз высказался о том, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов часто выносил мяч в ауты в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Когда я увидел, сколько раз Сафонов выбивал мяч прямо в аут, я сразу понял, что это не случайность. Да, игра ногами — не его главное качество, но когда это повторяется четыре-пять раз… постепенно стало ясно, что речь идёт о чистой тактике. Именно здесь видно, насколько феноменально точно работает Луис Энрике. Он проанализировал все детали буквально поминутно, чтобы найти решения для своей команды. Он выбрал цель — Олисе, и это сработало, потому что по сравнению с первым матчем мы его практически не видели. Он заставил «Баварию» играть не в свой футбол», — приводит слова Вармюза Le Parisien.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».

Материалы по теме
Сафонов — первый в истории российский футболист, дважды вышедший в финал ЛЧ
Истории
Сафонов — первый в истории российский футболист, дважды вышедший в финал ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android