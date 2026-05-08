Талалаев: для нас с «Локомотивом» главное сыграть в хороший футбол и заработать очки

Талалаев: для нас с «Локомотивом» главное сыграть в хороший футбол и заработать очки
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РПЛ. Матч состоится в Москве 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
«Мы понимаем, что нам нужно выходить в гостях с «Локомотивом» и добывать очки. Задача у нас — достигать результата в каждом матче. При этом последние две игры дома мы проиграли. У нас внутри сидит, что мы должны своим болельщикам. Проиграли, например, в гостях — не так страшно было бы. Поражения от «Акрона» не ждал никто. И сейчас добили «Рубином». Для нас с «Локомотивом» главное сыграть в хороший футбол и заработать очки», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» 46 очками занимает пятое место, отставая от «Локомотива» на четыре балла.

