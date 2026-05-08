Видеообзор ответного матча «Шахтёра» с «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций

«Кристал Пэлас» обыграл «Шахтёр» в ответном полуфинальном матче Лиги конферений со счётом 2:1.

В составе победителей забил Исмаила Сарр и ещё один автогол на счету Педро Энрике Азеведо Перейры.

Единственный гол за «Шахтёр» забил Эгиналдо.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом матче английская команда победила со счётом 3:1. Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в финал Лиги конференций.

В решающем матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» (Англия) встретится с «Райо Вальекано» (Испания).

Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. Действующим победителем турнира является «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.