Гласнер: просто потрясающе, чего добивается этот состав «Кристал Пэлэс»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал выступление своей команды в Лиге конференций.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Азеведо Перейра – 25'     1:1 Эгиналдо – 34'     2:1 Сарр – 52'    

«Фантастическая атмосфера. Вот из-за чего в детстве и мечтаешь стать футболистом, вот что будет тебе наградой. Мы все вместе в нашем новом финале. Просто потрясающе, чего добивается этот состав «Кристал Пэлэс.
Всегда хочется в последней игре бороться за что-то важное. Хочется играть за кубок, и теперь мы можем побороться за европейский трофей. Могу обещать, что мы отдадим все, чтобы привезти его сюда, на «Селхерст», — приводит слова Гласнера TNT Sports.

По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. Соперником английского клуба стала испанская команда «Райо Вальекано», обыгравшая в полуфинале «Страсбург» с общим счётом 2:0.

