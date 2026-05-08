Гласнер: просто потрясающе, чего добивается этот состав «Кристал Пэлэс»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал выступление своей команды в Лиге конференций.

«Фантастическая атмосфера. Вот из-за чего в детстве и мечтаешь стать футболистом, вот что будет тебе наградой. Мы все вместе в нашем новом финале. Просто потрясающе, чего добивается этот состав «Кристал Пэлэс.

Всегда хочется в последней игре бороться за что-то важное. Хочется играть за кубок, и теперь мы можем побороться за европейский трофей. Могу обещать, что мы отдадим все, чтобы привезти его сюда, на «Селхерст», — приводит слова Гласнера TNT Sports.

По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. Соперником английского клуба стала испанская команда «Райо Вальекано», обыгравшая в полуфинале «Страсбург» с общим счётом 2:0.