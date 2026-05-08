Видеообзор ответного матча «Фрайбурга» с «Брагой» в полуфинале Лиги Европы
В ответном матче полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026 встречались немецкий «Фрайбург» и португальская «Брага». Игра прошла на стадионе « Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 1
Брага
Брага, Португалия
1:0 Кюблер – 19' 2:0 Манзамби – 41' 3:0 Кюблер – 72' 3:1 Виктор – 79'
Удаления: нет / Доржелес – 7'
В составе победителей голы записали на свой счёт Лукас Кюблер (2) и Лукас Кюблер.
У гостей забитым мячом отметился Пау Виктор.
На 7-й минуте Марио Доржелес («Брага») получил прямую красную карточку.
В первом матче португальская команда победила со счётом 2:1. Таким образом, «Фрайбург» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английской «Астон Виллой».
