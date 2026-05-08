Видеообзор ответного матча «Фрайбурга» с «Брагой» в полуфинале Лиги Европы

В ответном матче полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026 встречались немецкий «Фрайбург» и португальская «Брага». Игра прошла на стадионе « Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

В составе победителей голы записали на свой счёт Лукас Кюблер (2) и Лукас Кюблер.

У гостей забитым мячом отметился Пау Виктор.

На 7-й минуте Марио Доржелес («Брага») получил прямую красную карточку.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом матче португальская команда победила со счётом 2:1. Таким образом, «Фрайбург» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английской «Астон Виллой».