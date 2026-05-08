Талалаев рассказал, кто станет чемпионом РПЛ и выиграет Кубок России

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что «Краснодар» в нынешнем сезоне станет чемпионом России и выиграет Кубок страны.

«Я думаю, что Мусаев заберет дабл в этом году. Если к матчу со «Спартаком» «Краснодар» еще не станет чемпионом, тогда шансы 50 на 50. Но для меня «Краснодар» фаворит, я, в принципе, за него болеть Я в пути!, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 63 очка, опережая «Зенит» на одно очко. Также «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком».