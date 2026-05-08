Гласнер: за четыре полноценных сезона у меня это уже четвёртый финал подряд

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал о ценности выхода в финал Лиги конференций.

«За четыре полноценных сезона у меня это уже четвёртый финал подряд. Это весомо. Лично для меня — весомо. Когда я объявлял о предстоящем уходе, то понял, что должен работать ещё усерднее, если это возможно, чтобы оправдать возложенные на тренера надежды, поддержать игроков и дать нашим болельщикам повод для гордости», — приводит слова Гласнера TNT Sports.

По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая.