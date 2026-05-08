Гласнер: за четыре полноценных сезона у меня это уже четвёртый финал подряд
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал о ценности выхода в финал Лиги конференций.
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Азеведо Перейра – 25' 1:1 Эгиналдо – 34' 2:1 Сарр – 52'
«За четыре полноценных сезона у меня это уже четвёртый финал подряд. Это весомо. Лично для меня — весомо. Когда я объявлял о предстоящем уходе, то понял, что должен работать ещё усерднее, если это возможно, чтобы оправдать возложенные на тренера надежды, поддержать игроков и дать нашим болельщикам повод для гордости», — приводит слова Гласнера TNT Sports.
По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая.
