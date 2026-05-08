«Сафонов был ключевым элементом стратегии». COPE – о матче «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ

Издание COPE упомянуло игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1). Ранее сообщалось, что Сафонов часто выносил мяч в аут, чтобы усложнить игру полузащитника мюнхенцев Майкла Олисе.

«Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был ключевым элементом этой стратегии. С поразительной частотой он выбивал мяч на левый фланг, где действовал Олисе. Это приводило к многочисленным потерям мяча командой, но при этом достигало своей главной цели: удерживать почти всех своих игроков на правом фланге, чтобы блокировать рывки вингера «Баварии», — говорится в статье COPE.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».