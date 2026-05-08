Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал выход клуба в финал Лиги Европы

Капитан «Астон Виллы», шотландский полузащитник Джон Макгинн, высказался о победе над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Обычно перед матчами я спокоен, но сегодня ощущалось невероятное давление. Думаю, «Астон Вилла» заслуживала того, чтобы выйти в финал. В прошлом у нас уже бывали разочарования в полуфиналах. Я нервничал, но сегодня «Астон Вилла» показала одну из своих лучших игр за всё время, что я помню. Конечно, нам отчасти повезло, учитывая обилие травм у «Форест». Это немного ослабило соперника, но этим ещё надо было воспользоваться, что мы и сделали», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.

В первой игре «Ноттингем Форест» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом».