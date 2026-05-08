Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Астон Виллы» отдал должное Эмери после выхода клуба в финал Лиги Европы

Капитан «Астон Виллы» отдал должное Эмери после выхода клуба в финал Лиги Европы
Комментарии

Капитан «Астон Виллы», шотландский полузащитник Джон Макгинн, после победы над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы выступил с похвалой главному тренеру клуба Унаи Эмери.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Уоткинс – 36'     2:0 Буэндия – 58'     3:0 Макгинн – 77'     4:0 Макгинн – 80'    

«Нам также повезло, что у нас есть тренер, у которого куда более богатый опыт участия в полуфиналах, чем у нас. Он отлично работает. Сегодня мы со всем справились и показали повсеместно хорошую игру. После матча начался настоящий праздник, но впереди ещё один матч», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.

В первой встрече «Ноттингем Форест» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы, где сразится с немецким «Фрайбургом».

Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в карьере — он выигрывал трофей четырежды.

Материалы по теме
«Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» и вышла в финал Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android