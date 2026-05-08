Капитан «Астон Виллы» отдал должное Эмери после выхода клуба в финал Лиги Европы

Капитан «Астон Виллы», шотландский полузащитник Джон Макгинн, после победы над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы выступил с похвалой главному тренеру клуба Унаи Эмери.
«Нам также повезло, что у нас есть тренер, у которого куда более богатый опыт участия в полуфиналах, чем у нас. Он отлично работает. Сегодня мы со всем справились и показали повсеместно хорошую игру. После матча начался настоящий праздник, но впереди ещё один матч», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.
В первой встрече «Ноттингем Форест» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы, где сразится с немецким «Фрайбургом».
Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в карьере — он выигрывал трофей четырежды.
