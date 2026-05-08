Стало известно прозвище Арбелоа, которое ему дали игроки «Реала»

Несколько игроков «Реала» позволяли себе оскорбления в адрес главного тренера команды Альваро Арбелоа, информирует OK Diario.

Футболисты дали 43-летнему испанцу прозвище «конус». Когда специалист узнал об этом, он перестал выпускать данных игроков на поле.

Всё это происходит на фоне дестабилизации ситуации в клубе: ранее в раздевалке команды произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени — в результате чего Федерико получил черепно-мозговую травму. Кроме того, более 40 млн человек подписали петицию с требованием выгнать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе из «Реала».

В ближайшем матче «Реал» сыграет с «Барселоной». Игра пройдёт в воскресенье, 10 мая.