«Горжусь тем, чего «Брага» добилась в этом сезоне». Моутинью о невыходе клуба в финал ЛЕ
Полузащитник «Браги» Жоау Моутинью высказался о поражении во втором матче полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026 с «Фрайбургом» (1:3). Игра прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия).
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 1
Брага
Брага, Португалия
1:0 Кюблер – 19' 2:0 Манзамби – 41' 3:0 Кюблер – 72' 3:1 Виктор – 79'
Удаления: нет / Доржелес – 7'
«Горжусь тем, чего «Брага» добилась в этом сезоне. Но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в финал. Мои поздравления «Фрайбургу», — приводит слова Моутинью официальный сайт УЕФА.
В первой игре португальская команда победила со счётом 2:1. Таким образом, «Фрайбург» вышел в финал Лиги Европы по сумме двух матчей (4:3), где сыграет с английской «Астон Виллой».
Финал нынешнего розыгрыша соревнования состоится в среду, 20 мая. «Фрайбург» и «Астон Вилла» проведут матч на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.
