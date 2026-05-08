Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. Он сделал это за 105 матчей

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голом в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (4:2). На 75-й минуте он забил с передачи Садио Мане и стал автором мяча в этом матче.

Этого гол стал 100-м в чемпионате Саудовской Аравии для 41-летнего португальца. Для достижения этой отметки ему потребовалось 105 игр.

В нынешнем сезоне Про-Лиги игрок отметился 26 голами и тремя результативными передачами в 28 встречах.

Также этот мяч стал 971-м голом за всю карьеру Роналду — он забил 828 голов в 1088 матчах на клубном уровне и отличился 143 раза в 226 матчах за сборную Португалии.

До 1000-го гола в карьере ему осталось забить 35 мячей.