«Это потрясающее чувство». Полузащитник «Кристал Пэлас» Уортон — после выхода в финал ЛК

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон прокомментировал выход клуба в финал Лиги конференций.

«Атмосфера невероятная, видно, как много это значит для южного Лондона — переполненный стадион. Это потрясающее чувство, и я никогда его не забуду. Все в клубе — команда, персонал, болельщики — каждый хочет, чтобы у клуба всё было хорошо. Первый трофей за 120 лет мы выиграли в прошлом году, и теперь мы пытаемся добыть ещё один для наших болельщиков. Для них это значит всё. У тебя идут мурашки по коже, это невероятно», — приводит слова Уортона TNT Sports.

По сумме двух игр «Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» со счётом 5:2 и вышел в финал Лиги конференций, который состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге в среду, 27 мая. Соперником английского клуба стал испанский клуб «Райо Вальекано».