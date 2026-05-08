«Ман Сити» намерен продлить контракт с Гвардиолом — Sky Sports

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол находится в шаге от заключения нового контракта с клубом, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала», однако «горожане» хотят оградить Йошко от перехода в испанский клуб, сотрясаемый скандалами, и сохранить футболиста.

Гвардиол сыграл 120 игр за клуб после своего перехода из «РБ Лейпциг» в 2023 году. Йошко показал себя большим универсалом, помогая команде в качестве центрального защитника и левого защитника. В данный момент Гвардиол продолжает восстановление после полученного в начале января перелома большеберцовой кости ноги, однако эта травма никак не повлияла на желание «Манчестер Сити» продлить сотрудничество с 24-летним хорватом.

В нынешнем сезоне Гвардиол принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.